Таксист насмерть сбил коллегу на МКАД

Смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 22 сентября.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— По предварительным данным, примерно в 23:20 (21 сентября — прим. «ВМ»), в четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобиля Hyundai-такси и Volkswagen, водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель автомобиля Skoda-такси, — говорится в сообщении.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Безопасность движения на месте инцидента обеспечивают сотрудники ведомства, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

21 сентября в МВД сообщили, что авария произошла на 26-м километре внешней стороны МКАД, в результате которой несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси.