Автобус со школьниками попал в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области попал в ДТП автобус, в котором, помимо водителя, находились 18 школьников и двое сопровождавших их взрослых. В результате столкновения с автомобилем УАЗ пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.
Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик. По данным полиции, учащиеся второго-четвёртого классов ехали в этот населённый пункт, чтобы посетить музей.
Автобус со школьниками столкнулся с УАЗом в районе 17120го километра трассы и опрокинулся на бок. В результате медицинская помощь потребовалась одному ребёнку, двоим взрослым, которые сопровождали детей, а также водителю УАЗа. О характере и тяжести полученных ими травм не сообщается.
На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае семь человек пострадали в аварии с междугородним автобусом. Пятеро из них получили лёгкие травмы, а двое — средней тяжести. Все они были госпитализированы.