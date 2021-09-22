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Автобус со школьниками попал в ДТП в Иркутской области

News.ru
43 минуты назад

В Иркутской области попал в ДТП автобус, в котором, помимо водителя, находились 18 школьников и двое сопровождавших их взрослых. В результате столкновения с автомобилем УАЗ пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Автобус со школьниками попал в ДТП в Иркутской области
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик. По данным полиции, учащиеся второго-четвёртого классов ехали в этот населённый пункт, чтобы посетить музей.

Автобус со школьниками столкнулся с УАЗом в районе 17120го километра трассы и опрокинулся на бок. В результате медицинская помощь потребовалась одному ребёнку, двоим взрослым, которые сопровождали детей, а также водителю УАЗа. О характере и тяжести полученных ими травм не сообщается.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае семь человек пострадали в аварии с междугородним автобусом. Пятеро из них получили лёгкие травмы, а двое — средней тяжести. Все они были госпитализированы.

ДТП,УАЗ,ГИБДД,
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