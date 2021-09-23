В российском городе появился загадочный баннер со Сталиным

В городе Боровичи Новгородской области появился баннер, на котором изображен советский лидер Иосиф Сталин. На плакате он пристально смотрит на местного министра ЖКХ и ТЭК Ирину Николаеву. Кто стал автором загадочной работы и к чему она призывает, пока неясно. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Администратор городского сообщества во «ВКонтакте» Сергей Комаров рассказал, что лично выезжал на место, чтобы убедиться в правдивости присланного в паблик фото. Он рассказал, что к баннеру даже приезжала полиция. Сотрудники МВД сделали несколько снимков, однако ничего противозаконного не нашли. На баннере нет ни лозунгов, ни призывов — только два портрета. Поэтому фотографию не убрали.

Как отмечает депутат муниципального района Роман Ставицкий, за размещением баннера стоит местная строительная компания. По словам депутата, застройщики не понимают, чем обоснованы постоянные повышения тарифов и за что конкретно им приходится платить.

Как уточнила телеведущая, под удар в первую очередь попали предприниматели. Один из местных бизнесменов, Иван Кулаков, рассказал, что за последний год платежи за отопление подняли на 11 процентов, в то время как этот же показатель в Москве и Санкт-Петербурге в разы ниже. Предприниматель добавил, что в прошлом году в городе собирали подписи и направляли жалобы в Генпрокуратуру России. Однако там действия коммунальщиков признали законными.

Заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков подчеркнул, что в Боровичах тарифы ниже, чем в других районах региона. Кроме того, платежи по всей области меньше, чем в соседних северо-западных субъектах страны.