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В ДТП на российской трассе погибли три человека

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД, сообщает «Российская газета».

На трассе М-4 «Дон» погибли три человека
Фото:  УГИБДД по Ростовской области УГИБДД по Ростовской области

В ведомстве рассказали, что авария произошла на 1026-м километре российской трассы в Аксайском районе. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, после чего в них врезался ВАЗ-2111.

По данным ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Lada. Информации о пострадавших нет. Ведомство начало проверку.

Ранее на трассе ТамбовВолгоградАстрахань столкнулись автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека — пассажиры машины Toyota, которая выехала на встречную полосу. Водители двух транспортных средств были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

ДТП,Toyota,Lada,ГИБДД,"Российская газета",
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