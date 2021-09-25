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Талибы заявили, что в Афганистане вскоре будут выдавать паспорта нового образца

ТАССиещё 4
1 час назад

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Все паспорта, полученные гражданами Афганистана при прежнем режиме, остаются действительными, однако вскоре будут выдаваться документы нового образца с указанием "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание захватившего власть в стране запрещенного в РФ радикального движения "Талибан"). Об этом заявил в субботу заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

Талибы заявили, что в Афганистане вскоре будут выдавать паспорта нового образца
Фото: ТАССТАСС

"Все удостоверения личности и паспорта, имеющие хождение в стране, остаются действительными, но с высокой долей вероятности в тех документах, которые будут выдаваться в ближайшем будущем, будет указываться "Исламский эмират", - приводит слова представителя радикалов местное агентство Bakhtar.

В последнее время выдача паспортов в Афганистане была приостановлена, что вызвало серию протестов в нескольких городах страны. 20 сентября руководство "Талибана" назначило Алама Гуля Хаккани новым главой Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД Афганистана.

Ранее радикалы заявляли, что любой афганец, имеющий соответствующие документы, сможет беспрепятственно покинуть страну.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

ДТП,Забихулла Муджахид,Ашраф Ахмадзай,Талибан,МВД,ИТАР-ТАСС,
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