В Петербурге на Невском проспекте автомобиль сбил двух девушек. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла 24 сентября около 23.20 мск.

"На Невском проспекте у дома N56 22-летний водитель, управляя автомобилем BMW, наехал на двух пешеходов - женщин 22 и 25 лет", - рассказали в ведомстве.

Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести, другая - в тяжелом состоянии. По факту ДТП организована проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". подозреваемый задержан.