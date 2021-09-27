Кирка вам в помощь: американец расправился с «лежачим полицейским»

Николас Бенитос из Чикаго, США, получил штраф в размере 500 долларов (36,3 тысячи рублей) за уничтожение «лежачего полицейского». По его словам, искусственная неровность, установленная возле его дома 10 лет назад, была слишком большой и повреждала его автомобиль. Он неоднократно жаловался местным властям, однако они бездействовали, поэтому Бенитос решил разобраться с «полицейским» самостоятельно – с помощью кирки.

На протяжении 10 лет неровность доставляла Бенитосу неудобства: она была слишком высокой и широкой, из-за чего царапала днище его автомобиля. Не дождавшись ответа на жалобы от властей, чикагец не выдержал и за несколько дней разбил «лежачего полицейского», а куски асфальта сложил в стопку возле своего гаража.

CBS

За порчу городского имущества Бенитосу выписали штраф в 500 долларов. Американец признает вину и соглашается с тем, что нарушил закон, однако оплачивать штраф не спешит. По его словам, причина случившегося – в бездействии местной администрации, поэтому Бенитос собирается обжаловать постановление в суде, который состоится в ноябре.