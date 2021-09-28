В Пермском крае обвалился мост. Есть погибшие

«Водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Произошло ее падение на „МАН“ и двигавшуюся во встречном направлении „Газель“. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте», — уточняется на официальном сайте ведомства.