В Пермском крае обвалился мост. Есть погибшие

В Пермском крае обвалился пешеходный переход, расположенный над трассой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель. К сожалению, есть погибшие», — отмечается на официальном сайте ведомства.
В главном управлении МВД России по Пермскому краю, в свою очередь, указали, что инцидент произошел из-за водителя грузовика, который не опустил кузов. Сообщается и о количестве погибших.
«Водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Произошло ее падение на „МАН“ и двигавшуюся во встречном направлении „Газель“. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте», — уточняется на официальном сайте ведомства.
В настоящий момент участок, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.