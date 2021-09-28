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В Пермском крае обвалился мост. Есть погибшие

Ura.Ru
2 часа назад

В Пермском крае обвалился пешеходный переход, расположенный над трассой. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Пермском крае обвалился мост. Есть погибшие
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель. К сожалению, есть погибшие», — отмечается на официальном сайте ведомства.

В главном управлении МВД России по Пермскому краю, в свою очередь, указали, что инцидент произошел из-за водителя грузовика, который не опустил кузов. Сообщается и о количестве погибших.

«Водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Произошло ее падение на „МАН“ и двигавшуюся во встречном направлении „Газель“. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте», — уточняется на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент участок, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП,ГИБДД,МВД,
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