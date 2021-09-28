Пьяная москвичка без прав протаранила семь автомобилей

Нетрезвая девушка без прав на машине сожителя протаранила семь автомобилей во дворе дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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Как рассказали в ГИБДД, инцидент произошел сегодня около 12.00 на парковке во дворе дома по 8-й улице Текстильщиков.

Девушка, которой 21 год, в нетрезвом состоянии села за руль «Хендай солярис» своего сожителя, пока он был на работе. По ее словам, она «решила покататься».

За отказ от медицинского освидетельствования девушке грозит административный арест от 10 до 15 суток. В отношении нее составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26, части 1 статьи 12.15, части 1 статьи 12.3 и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ.