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Пьяная москвичка без прав протаранила семь автомобилей

Елена Прошина
42 минуты назад

Нетрезвая девушка без прав на машине сожителя протаранила семь автомобилей во дворе дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пьяная москвичка без прав протаранила семь автомобилей
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в ГИБДД, инцидент произошел сегодня около 12.00 на парковке во дворе дома по 8-й улице Текстильщиков.

Девушка, которой 21 год, в нетрезвом состоянии села за руль «Хендай солярис» своего сожителя, пока он был на работе. По ее словам, она «решила покататься».

За отказ от медицинского освидетельствования девушке грозит административный арест от 10 до 15 суток. В отношении нее составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26, части 1 статьи 12.15, части 1 статьи 12.3 и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ.

В Госавтоинспекции добавили, что за прошедшую неделю в столице 133 водителя без прав привлечены к административной ответственности.

ДТП,ГИБДД,
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