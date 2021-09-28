В центре Москвы во время аварии пешехода отбросило на автобус

В Москве во время дорожно-транспортного происшествия пешехода отбросило на автобус, сообщает Telegram -канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла в районе дома 7/8 на улице Маросейка.

Из-за случившегося в центре столицы было ограничено движение, машины на этом участке могли проехать по одной из двух полос. Сейчас пробок нет. На месте работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства случившегося.