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В центре Москвы во время аварии пешехода отбросило на автобус

Мослентаиещё 4
1 час назад

В Москве во время дорожно-транспортного происшествия пешехода отбросило на автобус, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла в районе дома 7/8 на улице Маросейка.

В центре Москвы во время аварии пешехода отбросило на автобус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В результате пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус», — говорится в посте.

Из-за случившегося в центре столицы было ограничено движение, машины на этом участке могли проехать по одной из двух полос. Сейчас пробок нет. На месте работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства случившегося.

18 сентября на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье таксист насмерть сбил пешехода. ДТП произошло в поселке Усово, в десяти километрах от Московской кольцевой автодороги.

ДТП,
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