Автоподставщикам помогал автоэксперт

Оперативники угрозыска ульяновской полиции разоблачили деятельность банды мошенников, специализировавшихся на получении страховых выплат за ДТП, которые сами же и устраивали. Казалось бы, такая преступная схема уже отработана годами, но ульяновские аферисты подошли к своим аферам со всей серьезностью и даже привлекли специалиста в области автотехнической экспертизы. В итоге им удалось провернуть свою схему более 20 раз, прежде чем были задержаны.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в 22 эпизодах мошенничества в сфере страхования транспортных средств. Злоумышленники покупали иномарки, после чего в темное время суток в безлюдных местах совершали дорожно-транспортные происшествия с участием приобретенных машин. Затем необходимый пакет документов на возмещение ущерба направлялся в страховые компании", - рассказали в МВД.

Видео дня

Преступную группу сколотили двое жителей Ульяновска. К противоправной деятельности они привлекли четверых своих знакомых. При этом один из создателей банды, выяснили оперативники, обладал специализированными знаниями в области автотехнической экспертизы. "На их основании во время мнимых ДТП он умышленно повреждал определенные автомобильные детали. Это позволяло фигурантам вносить в экспертную оценку фиктивные данные о зафиксированных скрытых дефектах, что давало возможность получить максимальную сумму страховых выплат", - пояснили полицейские.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии одновременно задержали всех предполагаемых участников криминальной схемы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ "мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

По данным полиции, общий ущерб, причиненный четырем страховым компаниям, превысил 8 миллионов рублей. Следствием изъято два транспортных средства, участвовавших в фиктивных ДТП, еще на пять автомобилей наложен арест.

В настоящее время все подозреваемые - под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.