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Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад

На севере Москвы грузовик протаранил ограждение и выехал на тротуар. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— На улице Касаткина в районе дома 1 автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что движение транспорта в месте инцидента не затруднено.

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задевает билборд, а после врезается в ограждение подземного перехода.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

ДТП,
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