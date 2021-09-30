Грузовик вылетел на тротуар на севере Москвы

На севере Москвы грузовик протаранил ограждение и выехал на тротуар. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— На улице Касаткина в районе дома 1 автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что движение транспорта в месте инцидента не затруднено.

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задевает билборд, а после врезается в ограждение подземного перехода.