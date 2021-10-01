Ребенок в коме, женщина погибла. Подробности трагедии в Сыктывкаре

Водитель кроссовера Suzuki устроила тройное ДТП в Сыктывкаре: сначала сбила мальчика на зебре, потом наехала на женщину на тротуаре и врезалась в другой автомобиль на перекрестке. Сбитая женщина погибла на месте, ребенок в реанимации с отеком мозга. Оказалось, что за рулем была жена экс-министра экономразвития Коми. Сама она утверждает, что у машины отказали тормоза. Полиция задержала женщину, решается вопрос о ее аресте.

Утром 1 октября в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина и серьезно пострадал ребенок. Виновницей аварии оказалась 52-летняя женщина на кроссовере. Инцидент произошел около 8.00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Орджоникидзе.

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"Водитель Suzuki Grand Vitara при повороте с Октябрьского проспекта на улицу Орджоникидзе наехала на ребенка. Он шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД Республики Коми.

После наезда на ребенка водитель продолжила движение, потеряла управление и выехала на тротуар, где сбила женщину-пешехода, а затем выехала обратно на проезжую часть и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen. Как уточнили в ГИБДД, восьмилетний мальчик, шедший в школу, после ДТП впал в кому. Сбитая женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель Volkswagen также пострадал.

По факту смертельной аварии региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Находившуюся за рулем кроссовера женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В сети появилась запись момента ДТП, снятая камерой наружного наблюдения. На ней видно, как Suzuki вылетает через газон на тротуар и сбивает женщину.

На второй записи, сделанной регистратором в машине виновницы, видно, как она сбивает мальчика, вылетает на тротуар через бордюр, наезжает на женщину, а потом возвращается на дорогу и врезается в другой автомобиль.

По кадрам видео можно предположить, женщина не предпринимала попыток затормозить. Как пишет "Комсомольская правда", погибшей женщине было 38 лет.

Получивший травмы водитель Volkswagen обратился за помощью к медикам, но отказался от госпитализации. У ребенка, который сейчас в реанимации, врачи диагностировали отек мозга и перелом бедра. Очевидцы происшествия утверждают, что водитель перепутала педали. Другие свидетели считают, что женщина пыталась скрыться с места ДТП после того, как сбила ребенка. Однако сама она утверждает, что у нее отказали тормоза.

По предварительным данным, женщина была трезва, ее стаж вождения - 16 лет. В беседе с газетой близкие женщины сообщили, что она порядочный и честный человек, который не способен был бы скрыться с места аварии.