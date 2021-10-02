Стала известна личность владельца спортивного автомобиля Audi R8, который сгорел в ночь на субботу, 2 октября, в Москве. По данным телеканала РЕН ТВ, машина принадлежит известному предпринимателю в сфере недвижимости Роману Марнову.

На данный момент остается неизвестным, находился ли сам Марнов за рулем во время смертельного ДТП или нет. Спорткар буквально разорвало на части в результате столкновения.