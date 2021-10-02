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Стали известны подробности смертельной аварии со спорткаром в Москве

Мослентаиещё 1
2 часа назад

Стала известна личность владельца спортивного автомобиля Audi R8, который сгорел в ночь на субботу, 2 октября, в Москве. По данным телеканала РЕН ТВ, машина принадлежит известному предпринимателю в сфере недвижимости Роману Марнову.

На данный момент остается неизвестным, находился ли сам Марнов за рулем во время смертельного ДТП или нет. Спорткар буквально разорвало на части в результате столкновения.

Ранее 2 октября стало известно, что авария произошла в московском районе Хорошево-Мневники. Уточнялось, что автомобиль на большой скорости влетел в опору на улице Нижние Мневники и загорелся.

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ДТП,Видео,Audi R8,Audi,
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