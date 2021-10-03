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Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

Вечерняя Москва
2 часа назад

Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, в результате пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщается на сайте МВД Медиа.

Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае
Фото: МЧСМЧС

ДТП случилось на 19-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.

По предварительным данным, водитель, который управлял автобусом Daewoo, не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В автобусе находились 30 пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Автобус съехал с проезжей части на газон на востоке Москвы. В результате происшествия пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

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