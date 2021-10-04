Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.12
Войти в почту

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Красноярском

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад

Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы «Енисей» около города Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек. Об этом сообщается в понедельник, 4 октября, на сайте регионального МВД.

Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае
Фото: МВД по Красноярскому краюМВД по Красноярскому краю

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 3 октября. Автобус следовал по маршруту «Ермаковское — Красноярск».

Уточняется, что на 66-ом километре трассы Р-257 «Енисей» водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении краевого центра, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону.

Во время аварии в транспортном средстве находилось 38 пассажиров. По предварительным данным, травмы получили пять человек.

В МВД не уточнили причину ДТП.

В воскресенье, 3 октября, автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае. В результате пострадали 12 человек. ДТП случилось на 19-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.

ДТП,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители