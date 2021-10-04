Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.32
Войти в почту

На МКАД произошло массовое ДТП

Мослентаиещё 3
55 минут назад

На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда произошла массовая авария, в которой столкнулись восемь транспортных средств, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

На МКАД произошло массовое ДТП
Фото: PaxabayPaxabay

«На 52 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение восьми единиц транспорта. Со слов водителя — предполагаемого виновника ДТП, — у него "отказали тормоза", в результате чего он совершил столкновение с попутно двигающимися автомобилями» — сказано в сообщении.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, а также инспектор технадзора ГИБДД, который проверит исправность тормозной системы автомобиля, из-за которого, предположительно произошла авария. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее, в московском районе Хорошево-Мневники водитель Audi R8 погиб на месте в результате ДТП. На большой скорости спорткар с петербургскими номерами влетел в опору на улице Нижние Мневники и загорелся, от машины практически ничего не осталось.

ДТП,Audi R8,Audi,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители