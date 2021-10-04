На МКАД произошло массовое ДТП

На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда произошла массовая авария, в которой столкнулись восемь транспортных средств, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Фото: Paxabay Paxabay

«На 52 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение восьми единиц транспорта. Со слов водителя — предполагаемого виновника ДТП, — у него "отказали тормоза", в результате чего он совершил столкновение с попутно двигающимися автомобилями» — сказано в сообщении.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, а также инспектор технадзора ГИБДД, который проверит исправность тормозной системы автомобиля, из-за которого, предположительно произошла авария. Пострадавших в результате ЧП нет.