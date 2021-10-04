На МКАД столкнулись пять автомобилей

ДТП с пятью автомобилями на участке МКАД привело к частичной остановке движения по трём полосам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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На внутренней стороне 53 километра МКАД перед съездом на Троекуровский проезд произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрыто движение по трём полосам, для проезда доступны две полосы. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке полицейский насмерть сбил пенсионерку. Он был на служебном автомобиле, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.