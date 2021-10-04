На МКАД столкнулись пять автомобилей

ДТП с пятью автомобилями на участке МКАД привело к частичной остановке движения по трём полосам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На внутренней стороне 53 километра МКАД перед съездом на Троекуровский проезд произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Отмечается, что перекрыто движение по трём полосам, для проезда доступны две полосы. Данных о пострадавших пока нет.
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Для борьбы с ДТП в России разработчики камер автоматической фиксации предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости. Помимо фактора безопасности, в ассоциации указывают на то, что эта мера делает трафик более равномерным. В частности, исключаются случаи, когда водители разгоняются на свободных от камер участках, а затем резко тормозят непосредственно перед ними.