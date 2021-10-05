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В России поймали банду инсценировщиков ДТП

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

Правоохранительные органы задержали пять участников ОПГ из Ростовской области, инсценирующих ДТП, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). Группировка изготавливала подложные документы о повреждении автомобилей якобы в результате аварий для получения компенсационных выплат. Ущерб оценивается более чем в 14 млн рублей.

В России поймали банду инсценировщиков ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, на время расследования их поместили под домашний арест. Еще одно уголовное дело возбудили на организатора преступной группы, который вместе с сообщником дал взятку сотруднику Ростовского управления ГИБДД в размере 1,67 млн рублей за документирование вымышленных аварий. Фигурантов дела тоже поместили под домашний арест.

Всего в первой половине 2021 года, по данным РСА, правоохранительные органы направили более 150 заявлений о мошенничестве в сфере страхования. По ним возбудили 30 уголовных дел.

ДТП,ГИБДД,МВД,
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