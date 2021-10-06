В Москве насчитали шесть «мостов глупости»

В России не прекращается череда аварий с автомобилями, не вписывающимися в габариты мостов и путепроводов – тяжелые грузовики сбивают опоры путепроводов, более легкие – застревают под ними, парализуя движение. Основная причина появления таких «узких мест» — устаревшая инфраструктура. Кроме того, аварии часто происходят из-за усталости и невнимательности водителей, полагающихся на навигаторы, считают эксперты.

Фото: @foolsbridge/vk.com @foolsbridge/vk.com

Очередная авария с участием большегрузного тягача, перевозившего экскаватор, произошла на днях во Владивостоке. Стрела землеройной машины задела пролет железнодорожного путепровода, в результате чего одна из балок обрушилась. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. В этот раз авария обошлась без пострадавших: упавшая на дорогу железобетонная балка никого не задела, а на рельсах в момент аварии не было поезда.

Видео дня

Широкую известность среди россиян получил и так называемый «мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Несмотря на предупреждающие знаки и самодеятельный предупреждающий плакат «Газель не проедет», под ним начиная с осени 2017 года успело застрять более двухсот машин, по данным посвященного этой «достопримечательности» аккаунта в Twitter. В марте этого года путепровод закрыли на реконструкцию: высоту проезда обещают довести до 4,5 м.

Немало подобных «узких мест» остается и на дорогах Москвы: в основном это путепроводы под железной дорогой. Наиболее заметные из них, в обзоре «Газеты.Ru».

Газгольдерная улица

yandex.ru / Газгольдерная улица

Наиболее яркий пример «мостовой» проблемы – проезд под путями железной дороги, соединяющий 2-й Грайвороновский проезд с Газгольдерной улицей. После недавней реконструкции с двух сторон однополосного проезда установили светофоры и знаки приоритета. Однако заявленное на дорожном знаке ограничение высоты для проезда составляет всего 1,3 м – застрять там может не только грузовик, но и кроссовер или внедорожник, особенно если на нем есть багажные рейлинги.

Причем настолько жесткое ограничение высоты установлено в этом месте с запасом – в 2011 году там же находился знак, запрещающий проезд автомобилей выше 1,6 м.

Складочная улица

Складочная улица yandex.ru

Опасен даже для небольших грузовиков проезд под железнодорожным мостом на Складочной улице на северо-востоке столицы: одно из ДТП в этом месте привело к отрыву кузовной надстройки фургона от шасси развозного грузовичка Hyundai Porter грузоподъемностью около тонны.

При этом помимо знака ограничения высоты, сама нижняя часть балки моста в этом месте снабжена сигнальной красно-белой раскраской.

Новодмитровская улица

yandex.ru / Новодмитровская улица

Путепровод на Новодмитровской улице в том же районе города допускает движение транспорта высотой до 3,9 м, однако в некоторых случаях и этого оказывается недостаточно – так, в августе 2019 года под этим мостом застрял контейнеровоз. Заодно он повредил установленную перед ним предохранительную балку.

Оперативные службы вызволяли оказавшийся в ловушке грузовик несколько часов с применением фронтального погрузчика.

Курское направление

В конце 2019 года мебельный фургон «Газель Next» прочно застрял под железнодорожным мостом у станции Царицыно, полностью перекрыв движение. На этой однополосной дороге, соединяющей Новоцарицынское шоссе с Луганской улицей, наблюдается оживленное движение, особенно в «часы пик» — она соединяет районы, разрезанные железной дорогой Курского направления. 9 сентября этого года ситуация повторилась уже с «Газелью Бизнес».

На том же месте в конце июля этого года грузовик с бортовым полуприцепом не вписался в габарит моста у Курского вокзала, перекрыв проезд в одну сторону. Автомобиль остановился сразу после знака, ограничивающего высоту.

Лефортовский мост

yandex.ru / Лефортовский мост

Проезд по набережной Яузы под Лефортовским мостом затруднен для высоких грузовиков из-за самой конструкции сооружения – согласно дорожной разметке, под арочным пролетом есть две полосы для проезда, однако для безопасного преодоления этого участка крупногабаритные машины вынуждены смещаться к центру арки.

Рублево-Успенское шоссе

Для того, чтобы водители заранее понимали, что высота машины не позволит беспрепятственно проехать под мостом или в тоннеле, перед въездом на опасный участок устанавливаются специальные габаритные рамки, однако это помогает не всегда. Подобная предупредительная конструкция смонтирована на Рублево-Успенском шоссе при пересечении с МКАДом. Она покрыта многочисленными повреждениями от кузовов грузовиков, и не раз становилась причиной длительных заторов из-за невнимательных шоферов.

Предпосылки для подобных аварий часто создает устаревшая инфраструктура и недостаточное информирование о подобных узких местах, отмечают эксперты.

«Очень часто причиной того, что грузовики не проходят под мостами являются самовольные надстройки, установленные на автомобилях, — объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — С другой стороны, все машины выросли в размерах относительно аналогов их классов, которые были в ходу в советское время, а тогда при создании инфраструктуры этого не учитывали».

Старая инфраструктура требует реконструкции, но деньги на это есть не всегда, добавляет эксперт, кроме того, выявлять подобные узкие места и вносить представления местным властям на их устранение должна Госавтоинспекция.

«Можно решить вопрос с точки зрения технологий – обозначить в навигационных программах подобные узкие места», — предлагает Шапарин.

Снизить количество аварий с грузовиками, не вписывающимися в габариты мостов и других подобных сооружений, поможет установка перед ними специальных сигнальных рамок, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«К сожалению, дорожники у нас часто экономят на так называемых габаритных рамках – специальных П-образных опорах с закрепленными на них цепями, которые позволят водителю большегруза услышать, что он не вписывается и нужно остановиться, — объясняет Шкуматов «Газете.Ru». — В случае с низкими путепроводами в городах проблема в том, что профессиональные водители, работающие по 10-12 часов, к концу смены теряют концентрацию».