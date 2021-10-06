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Фуры перевернулись при спуске с горы в Норильске

News.ru
2 часа назад

Несколько фур перевернулись при спуске с заснеженной горы Медвежка в Норильске. Кадры с места происшествия публикует телеканал РЕН ТВ.

Фуры перевернулись при спуске с горы в Норильске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео разместили в Сети очевидцы происшествия, они же и комментируют происходящее.

Сейчас ещё один МАН пошёл, вот покатился, развернуло, сейчас ещё легковая пойдёт. Кошмар, новая машина морду разбила. Надо наверх подняться, сказать всем, одна за одной четыре машины, — говорит человек, который ведёт съёмку.

По предварительным данным, в результате ЧП имеются пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее эксперт напомнил приёмы вождения в снегопад. По его словам, при уборке дорог между полосами часто остаются снежные наносы, которые осложняют выполнение манёвров. В связи с этим, по его словам, важно правильно выбирать угол въезда на такой участок и выезда с него. Чем острее угол, тем лучше.

ДТП,РЕН ТВ,
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