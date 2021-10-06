Фуры перевернулись при спуске с горы в Норильске

Несколько фур перевернулись при спуске с заснеженной горы Медвежка в Норильске. Кадры с места происшествия публикует телеканал РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео разместили в Сети очевидцы происшествия, они же и комментируют происходящее.

Сейчас ещё один МАН пошёл, вот покатился, развернуло, сейчас ещё легковая пойдёт. Кошмар, новая машина морду разбила. Надо наверх подняться, сказать всем, одна за одной четыре машины, — говорит человек, который ведёт съёмку.

По предварительным данным, в результате ЧП имеются пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь.