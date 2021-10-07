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Водителям пожароопасных Chevrolet запретили парковаться вместе со всеми

Газета.Ru
1 час назад

На территории аэропорта в американском Хайфилле, штат Арканзас, появилась табличка, призывающая водителей Chevrolet Bolt соблюдать особые правила парковки. Владельцев электрокаров попросили связаться с персоналом аэропорта для получения инструкций по парковке из-за дефекта их автомобилей, который может привести к возгоранию, пишет The Drive.

Для пожароопасных Chevrolet ввели особые правила парковки
Фото: chevrolet.comchevrolet.com

Необычную инструкцию для водителей электрокаров Chevrolet Bolt заметил один из читателей сайта. Он рассказал, что у ворот парковки аэропорта стоит около 10 таких табличек.

Представитель аэропорта рассказал, что инструкции для водителей были установлены 3 октября после обсуждения отзывных кампаний Chevrolet Bolt. В целях безопасности водителей электрокаров этой модели просят парковаться вдали от других автомобилей. Эта была инициатива руководства аэропорта — в General Motors не присылали ему никаких рекомендаций.

thedrive.com

General Motors с 2020 года несколько раз объявляла об отзывах Chevrolet Bolt из-за пожароопасных аккумуляторов. Производитель рекомендовал владельцам электрокаров не заряжать их свыше 90 процентов, избегать сильного разряда батареи, парковаться подальше от других транспортных средств и не оставлять машины заряжаться на ночь в помещении.

В GM подтвердили возгорание как минимум 12 автомобилей, передает CNBC. Детройтский автопроизводитель отозвал более 140 тысяч электромобилей, произведенных с 2016 года. Отмечается, что замена дефектных батарей обойдется компании в 1,8 млрд долларов.

ДТП,Chevrolet,General Motors,
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