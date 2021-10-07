Тиктокеры начали скручивать болты и гайки с автомобильных колес

Не успела утихнуть шумиха вокруг челленджей подростков с автомобильными колпачками, которые они устраивали для сети Тик Ток, как появилось новое движение.

Силу набирает челлендж Lug Nut Challenge. Суть данного действа заключается в том, чтобы скрутить гайки или болты крепления автомобильных колёс. Затем, ведется наблюдение, к чему приведут эти действия.

Если похищенные колпачки — это просто неприятно. То отсутствие крепежа колес может привести к трагедии.

Так, зритель канала 22 News (США) сообщил, что у его машины отвалилось колесо. Благо, скорость была небольшая, поэтому люди не пострадали.

Полиция Соединенных Штатов просит водителей быть предельно внимательными и перед поездкой проверять крепеж колес.

В России пока еще не случалось подобных происшествий. Но и колпачки российские подростки начали скручивать не сразу.