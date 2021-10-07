На юго-западе Москвы водитель сбил девочку и скрылся

В Москве водитель автомобиля сбил 15-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству городских новостей «Москва».

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«На проспекте Вернадского в районе д. 9 водитель транспортного средства совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего скрылся», - заявили в ведомстве.

Подростка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб бедра». Правоохранительные органы устанавливают, где находится скрывшийся водитель, чтобы задержать его.