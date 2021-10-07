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На юго-западе Москвы водитель сбил девочку и скрылся

Мослентаиещё 5
2 часа назад

В Москве водитель автомобиля сбил 15-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству городских новостей «Москва».

На юго-западе Москвы водитель сбил девочку и скрылся
Фото: PixabayPixabay

«На проспекте Вернадского в районе д. 9 водитель транспортного средства совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего скрылся», - заявили в ведомстве.

Подростка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб бедра». Правоохранительные органы устанавливают, где находится скрывшийся водитель, чтобы задержать его.

Ранее в столице мужчина за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло на Таллинской улице во дворе дома 24. Водитель не заметил ребенка, выезжающего из-за припаркованных автомобилей, и совершил наезд. Несовершеннолетнего доставили в ближайшее медицинское учреждение с предварительным диагнозом «ушиб левого голеностопного сустава».

ДТП,МВД,
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