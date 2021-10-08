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Водитель «копейки» без прав сбил трех девушек на тротуаре на севере Москвы

Агентство «Москва»иещё 5
3 часа назад

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля ВАЗ 2101, выехавшего на тротуар на территории Тимирязевского района. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

Водитель без прав сбил людей на тротуаре
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«По предварительным данным на ул. Тимирязевская в районе д. 44 водитель автомобиля ВАЗ 2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. Установлено, что виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения», - рассказали в пресс-службе.

В беседе с полицейскими водитель пояснил, что во время движения он «перепутал педали», что и привело к наезду на граждан. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование.

Также в ведомстве уточнили, что всех трех пострадавших, которые оказались студентками Тимирязевской академии, госпитализировали с нетяжелыми травмами. Сам предполагаемый виновник ДТП также учится в «Тимирязевке».

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение в районе аварии не затруднено.

ДТП,ВАЗ 2101,Lada,
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