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В Большом театре после падения декорации погиб актер

Газета.Ruиещё 9
2 часа назад

В Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Большом театре после падения декорации погиб актер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера», — сказал источник.

По его словам, инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено.

Как передает телеканал «Рен ТВ», в результате происшествия погиб артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

В 2019 году подобный инцидент произошел в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Во время репетиции произошло падение сценической декорации, на которой стояли артисты хора. В результате инцидента более 20 человек упали с высоты около полутора метров. В театре отметили, что один из упавших со станка артистов получил незначительный ушиб руки и самостоятельно обратился в травмпункт. Обследование врача и проведение рентгенографии были оплачены из средств театра.

ДТП,ИТАР-ТАСС,
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