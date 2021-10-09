В Большом театре после падения декорации погиб актер

В 2019 году подобный инцидент произошел в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Во время репетиции произошло падение сценической декорации, на которой стояли артисты хора. В результате инцидента более 20 человек упали с высоты около полутора метров. В театре отметили, что один из упавших со станка артистов получил незначительный ушиб руки и самостоятельно обратился в травмпункт. Обследование врача и проведение рентгенографии были оплачены из средств театра.