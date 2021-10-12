Блогер Бил лишил себя прав пожизненно

«Заканчивается история. Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных и двухколесных монстрах, которые чуть не убили ни в чем не повинного человека, не сломали несколько судеб сразу, несколько семей. Это тупо не мое. Нужно забыть и начать все с чистого листа» , — заявил Эдвард Бил.