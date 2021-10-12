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Блогер Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), который весной этого года устроил ДТП в Москве, сжег свои водительские права на камеру и опубликовал ролик на YouTube. По словам блогера, таким образом он решил лишить себя прав «пожизненно».

Блогер Бил лишил себя прав пожизненно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Заканчивается история. Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных и двухколесных монстрах, которые чуть не убили ни в чем не повинного человека, не сломали несколько судеб сразу, несколько семей. Это тупо не мое. Нужно забыть и начать все с чистого листа» , — заявил Эдвард Бил.

Авария на Садовом кольце произошла 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил за рулем Audi вылетел на встречную полосу, в результате ДТП пять автомобилей получили различные повреждения. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. 14 июля суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года.

Сообщалось, что после ДТП пострадавшая женщина впала в кому, она перенесла несколько операций. Блогер оплатил все лечение.

ДТП,Водительские права,Audi,Госдума,
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