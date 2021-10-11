Водителя Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение.

Собчак и других пассажиров Mercedes вызвали на допрос в качестве свидетелей. Руководство МВД взяло на контроль расследование аварии, передает ТАСС.

Накануне водитель отвозил телеведущую и ее команду в аэропорт Сочи, пошел на обгон по встречке и врезался в Volkswagen. Авария произошла на трассе Адлер — Альпика Сервис. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.