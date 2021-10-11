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Собчак вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

BFM.RUиещё 1
1 час назад

Водителя Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение.

Собчак и других пассажиров Mercedes вызвали на допрос в качестве свидетелей. Руководство МВД взяло на контроль расследование аварии, передает ТАСС.

Шофера Собчак отправили под домашний арест

Накануне водитель отвозил телеведущую и ее команду в аэропорт Сочи, пошел на обгон по встречке и врезался в Volkswagen. Авария произошла на трассе Адлер — Альпика Сервис. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.

Собчак позже в своем телеграм-канале сообщила, что не торопила водителя, и получила сотрясение мозга в аварии.

ДТП,Видео,Volkswagen,Ксения Собчак,МВД,ИТАР-ТАСС,
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