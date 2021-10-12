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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Водитель автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак в аэропорт и спровоцировал смертельное ДТП с ее участием в Сочи, мог серьезно превысить скоростной режим. Об обстоятельствах аварии стало известно осведомленному источнику, передает РИА Новости.

«В тот день дорога была сухой, примерно 20 градусов тепла, никакой жидкости на трассе не разливалось, это точно, поскользнуться было невозможно», — заявил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что, таким образом, погодные условия или техническое состояние трассы не могли спровоцировать потерю сцепления автомобиля с дорогой и скольжение — к аварии, вероятно, привело превышение скорости до 150–180 километров в час.

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

Ранее Руслан Аракелов, очевидец смертельного ДТП с участием Собчак, рассказал о том, что произошло в первые минуты после ЧП. Мужчина отметил, что как только автобус, в котором он ехал, остановился, бросился помогать пассажирам Volkswagen, столкнувшегося в лоб лоб с Mercedes. Он добавил, что в это время водитель автомобиля лежал на полу, но все еще был жив и разговаривал.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Он признал свою вину. В результате происшествия погибла 35-летняя женщина. По словам очевидцев, знаменитость сразу после ДТП покинула место происшествия.

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