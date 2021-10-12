Водитель автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак в аэропорт и спровоцировал смертельное ДТП с ее участием в Сочи, мог серьезно превысить скоростной режим. Об обстоятельствах аварии стало известно осведомленному источнику, передает РИА Новости.

«В тот день дорога была сухой, примерно 20 градусов тепла, никакой жидкости на трассе не разливалось, это точно, поскользнуться было невозможно», — заявил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что, таким образом, погодные условия или техническое состояние трассы не могли спровоцировать потерю сцепления автомобиля с дорогой и скольжение — к аварии, вероятно, привело превышение скорости до 150–180 километров в час.

Ранее Руслан Аракелов, очевидец смертельного ДТП с участием Собчак, рассказал о том, что произошло в первые минуты после ЧП. Мужчина отметил, что как только автобус, в котором он ехал, остановился, бросился помогать пассажирам Volkswagen, столкнувшегося в лоб лоб с Mercedes. Он добавил, что в это время водитель автомобиля лежал на полу, но все еще был жив и разговаривал.