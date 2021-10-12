В России отказались от идеи бесплатного общественного транспорта

Минтранс отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в России к 2035 году, рассказал представитель ведомства Алексей Бакирей в кулуарах форума «Общественный транспорт — 2021». В 2020 году Минтранс подготовил проект организации бесплатных пассажирских перевозок. Компенсировать расходы должны были автолюбители — все дороги России в таком случае стали бы платными.

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По словам директора департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта ведомства Алексея Бакирея, от идеи бесплатного общественного транспорта решили отказаться. В ближайшее время проект даже не будет обсуждаться.

«Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много ещё нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», — процитировало Бакирея РИА «Новости».

В 2020 году Минтранс презентовал проект Транспортной стратегии РФ до 2035 года. Чиновники предлагали в 2025 году сделать платными трассы регионального значения, а в 2035 году — вообще все дороги России. Таким образом Минтранс хотел стимулировать использование общественного транспорта и сокращение пользователей личных авто в крупных городах. Чиновники намеревались подтолкнуть граждан ездить на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки — активно развивать метро и лёгкий рельсовый транспорт.