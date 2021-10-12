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Блогер на Bentley сбила ребенка на «зебре» в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
2 часа назад

Женщина на автомобиле Bentley сбила ребенка в Москве, сообщает главк МВД по городу. По данным СМИ, за рулем находилась блогер, основатель дизайн-студии L'Art Nouveau Ирина Ледник.

Блогер на Bentley сбила ребенка на зебре в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МВД сообщили, что «на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе». Ребенка доставили в больницу, по факту аварии проводится проверка.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что за рулем находилась популярный в Instagram блогер и дизайнер, на которую подписано более 23 тыс. подписчиков. Кроме того, ребенку, по его информации, меньше 12 лет.

РЕН ТВ сообщает, что машиной управляла Ледник – основатель дизайн-студии L'Art Nouveau. Бюро было основано в 2016 году и занимается проектированием различных интерьеров, созданием и реализацией эксклюзивных проектов.

ДТП,Bentley,МВД,РЕН ТВ,РИА Новости,
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