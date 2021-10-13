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СМИ: в Японии автобус с детьми врезался в забор

ТАССиещё 4
2 часа назад

Автобус, перевозивший детей в детский сад, врезался в бетонный забор в японском городе Нака (восточная префектура Ибараки), в результате чего трое серьезно пострадали. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

В Японии автобус с детьми врезался в забор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах телеканала видно, что автобус вылетел с дороги на обочину, к которой прилегает забор. У него сильно повреждена передняя часть, а также смята пассажирская дверь.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 16 детей, один сопровождающий и водитель. Все, кроме водителя, были госпитализированы. Три ребенка получили серьезные травмы.

Полиция в настоящее время допрашивает водителя и выясняет причины происшествия.

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