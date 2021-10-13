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Водитель на Skoda взлетел на мосту в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

В Санкт-Петербурге водитель Skoda Octavia использовал Верхний Лебяжий мост в качестве трамплина. Мужчина опубликовал видео с "полетом" в своем Instagram.

«Дичь в городе»: водитель взлетел на мосту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время прыжка колеса оторвались от земли на несколько десятков сантиметров, а во время приземления автомобиль высек сноп искр, после чего водитель Skoda едва не потерял управление.

Мужчина рассказал, что ходе трюка у автомобиля пострадали только подушки двигателя и опоры КПП. Прыжок на мосту планировался заранее - для него в автомобиль погрузили мешки с песком общим весом 180 кг для развесовки, также подготовили огнетушители на случай повреждения топливного шланга или бака. Скорость перед прыжком составляла 160 километров в час.

"Да, это было опасно, и понятно, что меня привлекут за эту дичь в городе", - написал мужчина в Instagram.

"Комсомольская правда" написала, что водитель Skoda приехал в Санкт-Петербург из Красноярска, и у него нет прав.

ДТП,Skoda Octavia,Skoda,Комсомольская правда,
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