Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.89
Войти в почту

Два гиперкара устроили «дорогое ДТП»

Газета.Ru
3 часа назад

В социальных сетях появилось видео с ДТП между двумя гиперкарами, которые оцениваются в сотни тысяч долларов — Bugatti Veyron и Lamborghini Aventador. На видео обратил внимание сайт The Supercar Blog.

Два гиперкара устроили «дорогое ДТП»
Фото: heinrichs_carlife/Instagramheinrichs_carlife/Instagram

Судя по короткому ролику, виновником столкновения стал водитель Bugatti. Он пытался припарковаться в узком месте рядом с Lamborghiniи зацепил задним бампером колесный диск итальянского гиперкара. Стоящий рядом с синей Bugatti мужчина попытался предупредить водителя о том, что он не вписывается в поворот, однако тот все равно неудачно сдал назад.

Несмотря на незначительные повреждения, полировка кузова обойдется владельцу французского автомобиля весьма дорого. Новым такой гиперкар в зависимости от года выпуска и исполнения стоил от одного до двух миллионов долларов.

ДТП,Bugatti Veyron,Lamborghini Aventador,Bugatti,Lamborghini,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители