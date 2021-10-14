Два гиперкара устроили «дорогое ДТП»

В социальных сетях появилось видео с ДТП между двумя гиперкарами, которые оцениваются в сотни тысяч долларов — Bugatti Veyron и Lamborghini Aventador. На видео обратил внимание сайт The Supercar Blog.
Судя по короткому ролику, виновником столкновения стал водитель Bugatti. Он пытался припарковаться в узком месте рядом с Lamborghiniи зацепил задним бампером колесный диск итальянского гиперкара. Стоящий рядом с синей Bugatti мужчина попытался предупредить водителя о том, что он не вписывается в поворот, однако тот все равно неудачно сдал назад.
Несмотря на незначительные повреждения, полировка кузова обойдется владельцу французского автомобиля весьма дорого. Новым такой гиперкар в зависимости от года выпуска и исполнения стоил от одного до двух миллионов долларов.