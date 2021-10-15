Гиблое место: 11 ДТП за месяц

За четыре недели 11 автомобилей, в том числе полицейский фургон, врезались в стальной столб в британском Уотфорде. Местные жители утверждают, что на этом участке дороги произошли уже сотни аварий, пишет Daily Mail.

В Уотфоре на Вудмир-авеню рядом с жилыми домами проходит автомобильная дорога шириной 2,1 метра, по обеим ее сторонам стоят металлические столбы высотой 0,7 метра. Такие меры были приняты для того, чтобы большие грузовые автомобили не использовали эту дорогу как сквозную.

Местные жители жалуются на непростой участок дороги властям. По словам Тима Вигора, за десять лет на этом участке в аварию попали сотни автомобилей и фургонов. Рядом с дорогой мужчина решил установить камеры для записи инцидентов, чтобы показать, сколь серьезна проблема. Он публикует видео на специально созданной страничке в Facebook.

В ролике видно, что почти все аварии на проблемном участке происходят одинаково вне зависимости от скорости автомобилей. Водителям не удается должны образом позиционировать машины, из-за чего автомобили подпрыгивают на бордюре (обычно с противоположной от водителя стороны) и врезаются в столб. По словам Вигора, мелкие ДТП случаются каждый день. И если предположить, что ежедневно суммарный ущерб водителям на этом участке составляет £500, то за десять лет происшествия на узкой дороге обошлись автомобилистам в £1,3 млн.