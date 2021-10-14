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«КамАЗ» раздавил спорткар Maserati под Москвой

Вероника Полынина
51 минуту назад

В Подмосковье грузовик «КамАЗ» «раздавил» спорткар Maserati, сообщает РЕН ТВ.

«КамАЗ» раздавил спорткар Maserati под Москвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авария произошла на Звенигородском шоссе, информация о пострадавших уточняется.

В июне в Москве произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Bentley. За рулем машины стоимостью более 20 млн рублей находилась дочь строительного магната Теймураза Хихинашвили — Лимор Хихинашвили. Она разворачивалась на трамвайных путях и не заметила приближающегося трамвая. После столкновения автомобиль перекрыл пути в оба направления.

В том же месяце в подмосковной Барвихе утонул автомобиль Tesla стоимостью более 7 млн рублей. Водителем оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем. Молодой человек потерял управление в районе Подушкинского шоссе, врезался в отбойник и вылетел в пруд.

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