«КамАЗ» раздавил спорткар Maserati под Москвой

В июне в Москве произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Bentley. За рулем машины стоимостью более 20 млн рублей находилась дочь строительного магната Теймураза Хихинашвили — Лимор Хихинашвили. Она разворачивалась на трамвайных путях и не заметила приближающегося трамвая. После столкновения автомобиль перекрыл пути в оба направления.