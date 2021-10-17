Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Водителя Собчак отправили под домашний арест в элитную квартиру у моря

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Олег Цой, водитель Mercedes, в котором на момент смертельного ДТП в Сочи ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, находится под домашним арестом в элитном многоэтажном доме у Черного моря. Об этом сообщает «KP.RU».

По данным издания, в квартире площадью 82 квадратных метра с бассейном и видом на море Цой вместе с семье живет около пяти лет. Официально она куплена в ипотеку за семь миллионов рублей и принадлежит москвичке Ирине В.

При этом, как подчеркивает издание, в сводках полиции водитель телеведущей проходит как безработный.

Водитель  Собчак признал вину в ДТП с жертвами

Ранее сообщалось, что владельцем Mercedes, попавшего в аварию, является бизнесмен Малхаз Бабаев. Как рассказал собеседник «КП», VIP-перевозки являются для бизнесмена не основным источником дохода.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Его отправили под домашний арест.

Собчак сразу покинула место аварии и отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики. Позднее журналистка прокомментировала произошедшее, сказав, что не подгоняла водителя, а с места ДТП уехала только после того, как к пострадавшим вызвали медиков.

ДТП,Видео,Смертельное ДТП,Смерть на дороге,Volkswagen,Ксения Собчак,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители