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Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

ТАССиещё 1
1 час назад

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. По предварительной информации, погибли четыре человека, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли четыре человека. Все погибшие из одной машины", - отметила собеседница агентства, добавив, что столкнулись легковушка и автобус, в котором находились водитель и пассажир.

Авария произошла примерно в 21:00 мск. Пострадавших в результате ДТП нет.

ДТП,МВД,ИТАР-ТАСС,
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