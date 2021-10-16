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Скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

В Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Об этом сообщил порталу 78.ru источник в экстренных службах.

Скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Младенца госпитализировали, девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, женщина с коляской переходила железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора. Она не увидела приближающийся поезд.

Пассажиры сообщают о задержке поезда. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что легковушка на высокой скорости сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Череповце. На опубликованных кадрах видно, как ребенок перебегает дорогу по «зебре» на желтый сигнал светофора. Однако уже рядом с тротуаром, когда загорелся зеленый, мальчика на полной скорости сбивает «девятка», не сбавившая скорости перед пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 19-летний водитель.

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