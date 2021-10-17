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В Перу у автобуса отказали тормоза: восемь погибших, 20 пострадавших

Мир24
1 час назад

В результате столкновения автобуса и двух машин в Перу погибли восемь человек, еще 20, в том числе дети, пострадали, передает радио RPP со ссылкой на полицию.

В Перу у автобуса отказали тормоза: восемь погибших, 20 пострадавших
Фото: ТАССТАСС

ДТП произошло на юге страны. Предположительно, у автобуса вышли из строя тормоза, и он врезался в два автомобиля.

При столкновении пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей младше 10 лет, уточняет РИА «Новости».

В субботу, 16 октября, в Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик. В результате происшествия пострадали 15 человек. Прокуратура региона организовала проверку.

ДТП,РИА Новости,
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