В Перу у автобуса отказали тормоза: восемь погибших, 20 пострадавших

В результате столкновения автобуса и двух машин в Перу погибли восемь человек, еще 20, в том числе дети, пострадали, передает радио RPP со ссылкой на полицию.

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ДТП произошло на юге страны. Предположительно, у автобуса вышли из строя тормоза, и он врезался в два автомобиля.

При столкновении пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей младше 10 лет, уточняет РИА «Новости».