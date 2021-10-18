Пассажирка угнала такси после ДТП в Москве

Большими неприятностями обернулась для столичного таксиста очередная поездка по вечерней Москве. Все произошло вечером 16 октября. Водитель принял заказ и повез девушку к пункту назначения, но попал в ДТП на пересечении двух шоссе — Ленинградского и Шереметьевского.

27-летний таксист вышел из машины, чтобы выставить перед ней аварийный знак. В этот момент он увидел, что пассажирка оказалась за рулем авто и нажала на газ. Остановить ее мужчина не успел и она скрылась. Угонщицей оказалась 25-летняя жительница подмосковной Сходне. Сотрудники ДПС остановили и задержали ее на 28-м километре трассы М-11.По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.