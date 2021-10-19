В Москве снова загорелся электробус

Днем в понедельник, 18 октября, на столичном Дмитровском шоссе загорелся электробус КамАЗ-6282. Как сообщает «Русский Автомобиль» в ВКонтакте, ссылаясь на Дептранс, электробус был пустым: он следовал в седьмой автобусный парк без пассажиров, когда водитель заметил густой дым, идущий из моторного отсека. В результате ему удалось справиться с пламенем самостоятельно, но горящий электробус успели заснять несколько проезжавших мимо очевидцев.

Фото: © Русский Автомобиль / ВКонтакте © Русский Автомобиль / ВКонтакте

Это уже третий случай возгорания электробусов в Москве за последний месяц, хотя до этого о подобных инцидентах в столице не сообщалось. Так, 20 сентября загорелся другой КамАЗ-6282: сообщалось, что причиной стало короткое замыкание, в результате которого машина получила серьезные повреждения и была списана. Возгорание произошло на дублере Дмитровского шоссе, и автобус так же шел в парк.

Второй случай произошел неделей позже, в конце сентября. Тогда у КамАЗа-6282 загорелся фильтр компрессора.

Активная эксплуатация электрических пассажирских машин производства КамАЗа и ГАЗа началась в Москве в 2018 году, и за три года они заменили устаревшие троллейбусы. На сегодняшний день в столичном автопарке насчитывается более 600 электробусов.