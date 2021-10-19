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В Москве снова загорелся электробус. Это уже третий случай за месяц

Motor.ru
57 минут назад

Днем в понедельник, 18 октября, на столичном Дмитровском шоссе загорелся электробус КамАЗ-6282. Как сообщает «Русский Автомобиль» в ВКонтакте, ссылаясь на Дептранс, электробус был пустым: он следовал в седьмой автобусный парк без пассажиров, когда водитель заметил густой дым, идущий из моторного отсека. В результате ему удалось справиться с пламенем самостоятельно, но горящий электробус успели заснять несколько проезжавших мимо очевидцев.

В Москве снова загорелся электробус
Фото: © Русский Автомобиль / ВКонтакте© Русский Автомобиль / ВКонтакте

Это уже третий случай возгорания электробусов в Москве за последний месяц, хотя до этого о подобных инцидентах в столице не сообщалось. Так, 20 сентября загорелся другой КамАЗ-6282: сообщалось, что причиной стало короткое замыкание, в результате которого машина получила серьезные повреждения и была списана. Возгорание произошло на дублере Дмитровского шоссе, и автобус так же шел в парк.

Второй случай произошел неделей позже, в конце сентября. Тогда у КамАЗа-6282 загорелся фильтр компрессора.

Активная эксплуатация электрических пассажирских машин производства КамАЗа и ГАЗа началась в Москве в 2018 году, и за три года они заменили устаревшие троллейбусы. На сегодняшний день в столичном автопарке насчитывается более 600 электробусов.

Спонтанные возгорания – проблема не только российских электробусов, но других «батарейных» машин, доставляющая неприятности крупным автобрендам. Причем загораются автомобили как в ходе зарядки, так и после нее, и даже просто на парковке. Так, Chevrolet пришлось попросить владельцев электрокаров Bolt парковаться подальше от других машин, чтобы предотвратить крупные пожары. Чаще всего возгорания связывают с проблемными аккумуляторными батареями.

ДТП,Chevrolet,
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