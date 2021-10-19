Поезд отправил автомобили в полет

В американском штате Оклахома произошла авария на ЖД переезде с участием грузовика, который перевозил автомобили. Видео инцидента опубликовало издание Storyful.

Поезд Amtrak на высокой скорости врезался в полуприцеп тягача, который застрял на ЖД переезде. Удар был такой силы, что один из автомобилей, который стоял на автовозе, на долю секунды замер в воздухе. Локомотив после столкновения сошел с рельсов.

Как уточняет FOX, всего в поезде было 110 пассажиров. Четыре человека доставлены в больницу с легкими травмами.