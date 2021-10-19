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Поезд отправил автомобили в полет на железнодорожном переезде

Газета.Ru
1 час назад

В американском штате Оклахома произошла авария на ЖД переезде с участием грузовика, который перевозил автомобили. Видео инцидента опубликовало издание Storyful.

Поезд отправил автомобили в полет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поезд Amtrak на высокой скорости врезался в полуприцеп тягача, который застрял на ЖД переезде. Удар был такой силы, что один из автомобилей, который стоял на автовозе, на долю секунды замер в воздухе. Локомотив после столкновения сошел с рельсов.

Как уточняет FOX, всего в поезде было 110 пассажиров. Четыре человека доставлены в больницу с легкими травмами.

Водитель грузовика и его собаки, которые находились в кабине, не пострадали. На видео можно разглядеть человека, который размахивает руками в попытке предупредить машиниста поезда — возможно, это и был дальнобойщик. По какой причине грузовик застрял на ЖД переезде, не сообщается.

ДТП,Локомотив,
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