Собчак приехала в УВД Сочи по делу о резонансной аварии

Телеведущая Ксения Собчак, по предварительным данным, приехала в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "112". При этом очная ставка с водителем Mercedes-Maybach должна была пройти в четверг, 21 октября. По информации Telegram-канала, российская ведущая хочет провести следственные действия именно в среду. Официального подтверждения информации, что Собчак готова к следственным действия и находится в сочинском УВД, пока не поступало. Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак была не за рулем машины, а на пассажирском кресле. Ранее Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку. Также Собчак объяснила свой отлет в Париж.