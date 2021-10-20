Двойное ДТП при необычных обстоятельствах в Москве попало на видео

На Варшавском шоссе в Москве произошло двойное ДТП при необычных обстоятельствах. Подробности и видео с места события опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что после столкновения с легковым автомобилем автобус вылетел на обочину. На место прибыли сотрудники ДПС.

Позднее проезжавший мимо водитель такси засмотрелся на последствия аварии и устроил второе ДТП. В это время очевидцы обратили внимание на еще одного участника дорожного движения — велосипедиста. Одному из присутствующих показалось, что мужчина катается на его личном двухколесном транспортном средстве. Когда полицейские задержали велосипедиста, выяснилось, что тот работает закладчиком.

Дальнейшая судьба участников инцидента пока неизвестна.