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Двойное ДТП при необычных обстоятельствах в Москве попало на видео

Мослента
1 час назад

На Варшавском шоссе в Москве произошло двойное ДТП при необычных обстоятельствах. Подробности и видео с места события опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что после столкновения с легковым автомобилем автобус вылетел на обочину. На место прибыли сотрудники ДПС.

Позднее проезжавший мимо водитель такси засмотрелся на последствия аварии и устроил второе ДТП. В это время очевидцы обратили внимание на еще одного участника дорожного движения — велосипедиста. Одному из присутствующих показалось, что мужчина катается на его личном двухколесном транспортном средстве. Когда полицейские задержали велосипедиста, выяснилось, что тот работает закладчиком.

Дальнейшая судьба участников инцидента пока неизвестна.

Ранее на 52-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП с участием восьми транспортных средств. Виновник аварии заявил, что у него «отказали тормоза».

ДТП,Видео,ГИБДД,
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