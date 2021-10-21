Lamborghini Huracan за €300 тысяч утопили в озере

Lamborghini Huracan утопили в озере Мондзее на севере Австрии. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел около 11 вечера во вторник. За рулем Huracan находился 31-летний водитель, который подвез 40-летнего пассажира до парковки недалеко от озера. Высадив попутчика, водитель решил развернуться, но что-то пошло не так, и суперкар стоимостью около 300 тысяч евро (24,8 миллиона рублей) заехал в озеро и начал стремительно погружаться под воду.
Судя по всему, причина инцидента банальная: водитель перепутал педали газа и тормоза, когда сдавал назад, чтобы развернуться. В результате Lamborghini нырнул в озеро и начал быстро тонуть, однако водителю удалось выбраться из салона и доплыть до берега: ему пришлось преодолеть около 15 метров.
Недавно высаженный пассажир, который был свидетелем происшествия, вызвал спасателей и оказал пострадавшему первую помощь. В результате водителя отправили в ближайший госпиталь, его состояние пока неясно.
Что же касается Huracan, то до приезда экстренных служб он успел погрузиться на пятиметровую глубину, откуда его доставали в течение трех часов с помощью пяти дайверов, подъемного крана и другого оборудования. Впрочем, суперкару еще повезло: максимальная глубина озера Мондзе достигает 68 метров.
Похожий случай произошел ранее в нынешнем году в Италии. Владелец Ferrari 812 GTS подъехал на суперкаре к озеру и вышел из салона, забыв про стояночный тормоз. Его невнимательность привела к тому, что автомобиль стоимостью 400 000 долларов (примерно 30,7 миллиона рублей по курсу апреля 2021-го) покатился со склона и упал в озеро.