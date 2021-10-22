Водителя оштрафовали за странное нарушение

Водителю из канадского городка Берлингтон в провинции Онтарио предстоит судебное слушание за странное нарушение ПДД. Он попался сотрудникам дорожной полиции, когда ехал за рулем и играл на флейте.

Фото: youtube.com youtube.com

Traffic officer was conducting distracted driver enforcement today and was expecting a cell phone from this driver. A little surprised to find the driver playing his flute with both hands and following along to an IPod while driving!Charged!!#FlutesAndDrivingDontMix ^mb pic.twitter.com/qQJntk6T1K— HRPS Burlington (@HRPSBurl) October 20, 2021

Как сообщается в Twitter местной полиции, инспектор был удивлен, увидев мужчину, который во время управления машиной музицировал на духовом инструменте, держа его при этом обеими руками. Вдобавок водитель смотрел на iPad, размещенный на торпеде.