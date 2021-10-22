Водителя оштрафовали за странное нарушение

Водителю из канадского городка Берлингтон в провинции Онтарио предстоит судебное слушание за странное нарушение ПДД. Он попался сотрудникам дорожной полиции, когда ехал за рулем и играл на флейте.
Как сообщается в Twitter местной полиции, инспектор был удивлен, увидев мужчину, который во время управления машиной музицировал на духовом инструменте, держа его при этом обеими руками. Вдобавок водитель смотрел на iPad, размещенный на торпеде.
Канадцу было предъявлено обвинение в отвлечении внимания при вождении автомобиля. Ему выписали штраф на 615 канадских долларов - около 35 тысяч рублей. Кроме того, по решению судьи нарушителю может быть начислено три штрафных балла.