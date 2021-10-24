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Пять россиян погибли в результате столкновения автобуса и грузовика

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Пять человек погибли после столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пять россиян погибли в результате столкновения автобуса и грузовика
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Уточняется, что среди погибших есть ребенок. Количество пострадавших в результате ДТП уточняется.

Телеканал РЕН ТВ выяснил, что ЧП произошло на трассе Р-216. В салоне автобуса, следовавшего из Махачкалы в Петербург, находилось 28 человек.

22 октября в Свердловской области на трассе опрокинулся автобус, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. Как сообщил руководитель пресс-службы управления МВД региону Валерий Горелых, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

ДТП,Валерий Горелых,МВД,РЕН ТВ,
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