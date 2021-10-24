Пять россиян погибли в результате столкновения автобуса и грузовика

Пять человек погибли после столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что среди погибших есть ребенок. Количество пострадавших в результате ДТП уточняется.
Телеканал РЕН ТВ выяснил, что ЧП произошло на трассе Р-216. В салоне автобуса, следовавшего из Махачкалы в Петербург, находилось 28 человек.
22 октября в Свердловской области на трассе опрокинулся автобус, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. Как сообщил руководитель пресс-службы управления МВД региону Валерий Горелых, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.