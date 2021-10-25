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Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро

Motor.ru
2 часа назад

Окружной суд Людвигсбурга (Баден-Вюртемберг, Германия) заставил стритрейсера продать свой BMW 440i и заплатить штраф 7000 евро. Беспрецедентное решение вынесла судья Энн Боллахер. Водителя BMW обвинили в опасном вождении, проезде на красный свет, выезде на тротуар и неповиновении полиции — 23-летний молодой человек жёг покрышки на площади, а когда приехал патруль, устроил гонки по городу и скрылся от правоохранителей.

Суд заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Фото: Motor.ruMotor.ru

Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошёл в апреле. Водитель 326-сильной BMW 440i ездил боком по центру Людвигсбурга, а после появления полиции попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

Офицер полиции заявил, что прекратил преследование, поскольку не мог нести ответственность, разгоняясь выше 120 километров в час в центре городка с населением 87 тысяч человек. Лихачу удалось уйти от погони, но очень быстро правоохранители установили его личность и местонахождение.

Свою вину стритрейсер частично признал, но от сурового наказания это его не спасло. Судья Боллахер заявила, что «быстрая машина — не игрушка, а оружие» и дала обвиняемому три месяца на то, чтобы продать BMW. Часть вырученных от продажи денег (7000 евро) будут изъяты в доход государства, а, если мужчина не выполнит решение суда, автомобиль конфискуют.

Само собой, неудачливый гонщик лишён прав — судья постановила вернуть водительское удостоверение только через полгода, то есть в общей сложности лихач пробудет пешеходом целый год.

ДТП,BMW,
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