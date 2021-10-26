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В Сочи остановили водителя и двух пассажиров, едущих на диване

Car.ru
3 часа назад

По городским улицам Сочи 23 октября прокатилось необычное транспортное средство.

По Сочи раскатывал диван на колесах
Фото: Car.ruCar.ru
Местные блогеры соорудили для себя автомобиль из старого дивана. На какой платформе был построен концепт и собираются ли владельцы совершенствовать его далее, неизвестно. "Мягкотелый" болид управляется центральным пассажиром, а сбоку сидящие, просто получают удовольствие от передвижения.

Сотрудники ГИБДД не одобрили такую машину, посчитав, что она может стать причиной возникновения аварийных ситуаций, а также городских пробок. Блогеры порадовали необычным транспортным средством других участников дорожного движения и получили свою порцию славы. Будут ли осуществляться доработки модели, неизвестно.

Никаких технических параметров не озвучено. Сколько средств потрачено на создание данного автомобиля тоже неизвестно. Документально транспортное средство не зарегистрировано, поэтому его появление на дорогах может обернуться штрафом для владельцев.

ДТП,ГИБДД,
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