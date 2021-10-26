По Сочи раскатывал диван на колесах

Местные блогеры соорудили для себя автомобиль из старого дивана. На какой платформе был построен концепт и собираются ли владельцы совершенствовать его далее, неизвестно. "Мягкотелый" болид управляется центральным пассажиром, а сбоку сидящие, просто получают удовольствие от передвижения.