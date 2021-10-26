По Сочи раскатывал диван на колесах

По городским улицам Сочи 23 октября прокатилось необычное транспортное средство.
Сотрудники ГИБДД не одобрили такую машину, посчитав, что она может стать причиной возникновения аварийных ситуаций, а также городских пробок. Блогеры порадовали необычным транспортным средством других участников дорожного движения и получили свою порцию славы. Будут ли осуществляться доработки модели, неизвестно.
Никаких технических параметров не озвучено. Сколько средств потрачено на создание данного автомобиля тоже неизвестно. Документально транспортное средство не зарегистрировано, поэтому его появление на дорогах может обернуться штрафом для владельцев.